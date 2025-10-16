Se eleva a 70 cifra de fallecidos por las lluvias; la mayoría en Veracruz e Hidalgo

octubre 16, 2025

Carlos Guzmán | CDMX.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reportó un saldo preliminar de 70 personas fallecidas a consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos días, la mayoría en los estados de Veracruz e Hidalgo, donde las afectaciones han sido de mayor magnitud.

La titular de la CNPC, Laura Velázquez, informó desde el Aeropuerto Nacional de Poza Rica que las Fuerzas Armadas mantienen activo un puente aéreo para trasladar víveres y despensas hacia las comunidades que permanecen incomunicadas. Desde ese punto se coordina también el envío de maquinaria y personal especializado para apoyar las labores de rescate y limpieza.

Velázquez detalló que, en el caso de Puebla, se mantienen 23 municipios afectados, con 18 personas fallecidas y cinco no localizadas; en Veracruz, 40 municipios registran daños, con 30 fallecidos y 18 personas desaparecidas; en San Luis Potosí, hay 18 municipios afectados, sin reporte de víctimas mortales; y en Querétaro, ocho municipios presentan afectaciones, con una persona fallecida y sin desaparecidos.

Respecto a Hidalgo, la funcionaria informó que las lluvias dejaron 28 municipios afectados, con 21 personas fallecidas y 49 no localizadas, lo que convierte a la entidad en una de las más impactadas por el temporal. Equipos de rescate federales y estatales continúan trabajando para ubicar a las personas reportadas como desaparecidas.

Asimismo, Velázquez subrayó que no existe, por el momento, riesgo sanitario en las zonas afectadas, aunque precisó que se mantiene un monitoreo constante por parte de la Secretaría de Salud para prevenir brotes de enfermedades derivadas del contacto con aguas contaminadas.

Finalmente, la titular de Protección Civil destacó que la prioridad del Gobierno Federal es garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas, así como acelerar las tareas de limpieza y reconstrucción en los 117 municipios que presentan algún tipo de daño por las lluvias.