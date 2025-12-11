Incendio en edificio de siete plantas en Indonesia deja 22 muertos

diciembre 11, 2025

Un incendio destruyó un edificio de siete plantas en el barrio de Kemayoran, en Yakarta, el 9 de diciembre de 2025. El siniestro dejó 22 personas muertas y varios heridos.

Testigos describieron columnas de humo y escenas de pánico mientras se evacuaba el inmueble; por su parte, las autoridades locales confirmaron la magnitud de la tragedia y activaron un operativo de emergencia.

Según las primeras indagaciones, el fuego habría comenzado en la planta baja, en un área de almacenamiento vinculada a pruebas de drones. Investigadores señalan que una batería de dron explotó o sufrió un cortocircuito, lo que habría provocado la ignición y la rápida propagación de las llamas.

Entre las víctimas hay hombres y mujeres; se informó además que una de las fallecidas estaba embarazada. Las autoridades trasladaron los cuerpos para su identificación forense.

Los bomberos desplegaron una respuesta masiva para controlar el incendio y rescatar a posibles atrapados. La operación incluyó decenas de efectivos y múltiples vehículos, y las labores de extinción y búsqueda se prolongaron varias horas hasta asegurar la estructura. Equipos de emergencia revisaron pisos y sótanos para descartar más víctimas y atender a los heridos en centros médicos cercanos.

La investigación quedó a cargo de la policía de Yakarta y de peritos forenses que buscan determinar la causa exacta y posibles responsabilidades. Se indaga si hubo negligencia en el manejo de baterías, almacenamiento inadecuado o fallas en las medidas de seguridad del edificio.

Las autoridades anunciaron que abrirán expedientes y que se evaluarán sanciones si se comprueban irregularidades.