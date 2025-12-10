La Pasión de Cristo en Iztapalapa es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco

diciembre 10, 2025

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México celebró la inscripción de la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, durante la vigésima reunión del Comité Intergubernamental de la Unesco que se celebra en Nueva Delhi.

Es “un reconocimiento histórico que honra casi dos siglos de tradición, fe, identidad y organización comunitaria”, aseguró Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal. “Es una tradición que ha sabido mantenerse viva a lo largo de generaciones, siempre desde la devoción y el compromiso colectivo… Un ejemplo vivo de cómo el patrimonio inmaterial une, inspira y fortalece a la comunidad”.

De esta forma, el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reconoce a una tradición comunitaria que, desde 1833, reúne a los habitantes de la alcaldía de la Ciudad de México en una expresión de fe, identidad y cultura. Surgió como cumplimiento de una promesa al Señor de la Cuevita, luego de que la población superara una epidemia de cólera.

La representación inició en 1843, inspirada en el teatro evangelizador de tiempos virreinales y, desde entonces, se realiza cada año. Participan los ocho barrios originarios de Iztapalapa: San Lucas, San Pedro, San Miguel, San Pablo, San Ignacio, San José, La Asunción y Santa Bárbara. Las y los habitantes desempeñan un papel fundamental en la organización, al colaborar como actores, o bien, al participar en la ambientación, decoración y organización logística previa a la Semana Santa.

“Se trata de una manifestación que trasciende lo religioso. Es un acto de unidad, fe, resiliencia, que convoca a miles de personas en un ejercicio colectivo de memoria, identidad y participación”, afirmó la subdirectora de Patrimonio Inmaterial de México, Edaly Quiroz.

Se trata de la representación de Semana Santa más multitudinaria del país y una de las mayores concentraciones religiosas de América Latina. En 2024 reunió a más de 1.4 millones de asistentes y, en ediciones previas a la pandemia, llegó a superar los dos millones de personas en las calles.

Con esta inscripción, la Pasión de Cristo de Iztapalapa se suma a expresiones icónicas como la cocina tradicional, el Día de Muertos, el mariachi o el bolero, ampliando el catálogo de manifestaciones mexicanas reconocidas por el organismo internacional como Patrimonio Cultural Inmaterial.