Aumenta a 15 la cifra de muertos tras explosión en Iztapalapa

septiembre 15, 2025

La explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, ha dejado un saldo de 15 personas fallecidas, reportó la Secretaría de Salud Pública de la capital este lunes 15 de septiembre.

Actualmente, 39 heridos permanecen hospitalizados en diversos nosocomios, quienes reciben atención en diversos hospitales como el General Rubén Leñero, el IMSS en Texcoco, ISSSTE en Zaragoza y otros especializados.

Pese a la gravedad del incidente, 30 pacientes ya han sido dados de alta luego de una valoración médica favorable. Las investigaciones indicaron que la explosión se derivó de un choque causado por exceso de velocidad.

La fiscal de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, detalló en conferencia que las diligencias revelan que el golpe fue contra el pavimento y un muro, lo que provocó la fractura del tanque de gas y la fuga que causó la explosión.

El conductor del camión de gas, actualmente en condición crítica, podría enfrentarse a un proceso penal, lo que la fiscal calificó como un tema “controvertido” dentro de la investigación.