Se descarrila vagón del Tren Maya en la estación de Izamal, Yucatán

agosto 19, 2025

Un vagón del Tren Maya se descarriló este martes en la zona de Izamal, Yucatán. La unidad tuvo daños, pero hasta ahora no se reportan pasajeros heridos. Usuarios de redes sociales dieron cuenta del accidente.

El convoy del Tren Maya, al parecer, estaba en las cercanías de la terminal de Izamal, Yucatán, y procedía de Mérida.

En videos compartidos en redes sociales se observa a un grupo de personas afuera del vagón descarrilado, mientras las autoridades les piden desalojar. En otras imágenes se aprecia la presencia de elementos de la Guardia Nacional en la estación, mientras que en otras se ve un posible impacto con otra unidad.

De acuerdo con El Financiero, el servicio de atención a clientes del Tren Maya confirmó el accidente, e indicó que será en las siguientes horas cuando se decida cuál será el proceso para compensar a los pasajeros afectados.