Rescatan a siete menores reportados como desaparecidos en Yucatán

agosto 29, 2025

Elementos de la Policía Estatal de Investigación, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), rescataron a siete niños y niñas de entre 11 años y seis meses de edad que permanecían solos en una vivienda ubicada en Tixcacal, al poniente de Mérida.

El caso inició tras un conflicto familiar que llevó a la madre de los menores a denunciarlos como desaparecidos, acusando al padre de su presunta sustracción. La mujer, originaria de Alaska, relató ante el Ministerio Público que discutió con su pareja y que este la agredió físicamente. Por esta razón solicitó una medida de protección.

Al regresar a su vivienda en Chelem, comisaria de puerto Progreso, ya no encontró a sus hijos. Posteriormente recibió información de que podrían estar en un hotel al norte de Mérida, donde le negaron datos sobre su paradero. Ante la incertidumbre, solicitó apoyo de la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las investigaciones y reportes ciudadanos permitieron ubicar a los menores en un domicilio del fraccionamiento Residencial Solana, en Tixcacal, Mérida. Al lugar acudieron oficiales del Sector Poniente, personal de la Unidad Especializada para la Prevención de la Violencia Familiar y de Género (UNIPREV), paramédicos y agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI).

• Los siete menores fueron trasladados a las instalaciones de la SSP para ser entregados a su madre, que se identificó en redes como Makala Pendley, y continuar con los procedimientos legales correspondientes ante las autoridades. El padre de los menores no ha sido localizado.