Tren Maya cerrará el año superando metas previstas para 2025

diciembre 4, 2025

Presentan planes y paquetes para vacaciones de fin de año

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Pese a todo lo dicho, el Tren Maya cerrará 2025 con mejores cifras de las previstas.

Así lo detalló su director general, Óscar David Lozano Águila, informó que el sistema ferroviario alcanzó 1.2 millones de usuarios, la meta fijada para todo el año, y que incluso se prevé cerrar diciembre con 1.38 millones de pasajeros, lo que, dijo, confirma la aceptación del proyecto entre la población.

Durante la conferencia matutina, Lozano destacó que, aunque el Tren Maya no fue concebido originalmente como un operador turístico, la demanda y el trabajo conjunto con la Secretaría de Turismo, Mexicana de Aviación y el Grupo Mundo Maya han impulsado la creación y comercialización de paquetes de viaje que combinan transporte, hospedaje y experiencias culturales y naturales en la región.

El funcionario detalló que actualmente se ofertan paquetes de entre cuatro días y tres noches hasta siete días y seis noches, con rutas que incluyen destinos como Tulum, Bacalar, Mérida, Valladolid, Calakmul y Palenque.

Entre los más solicitados destacan:

• Mares y Lagunas, que conecta el AIFA con Tulum, Bacalar y Chetumal.

• Ruta de las Maravillas, con paseos por Mérida, Puerto Progreso, Chichén Itzá y Valladolid.

• Santuario Maya, de siete días, que recorre Tulum, Bacalar, Calakmul y Palenque.

Los paquetes se han colocado principalmente en temporadas altas:

• En Semana Santa se ofrecieron 10 paquetes y se vendieron 117.

• En verano se ofertaron 15 y se comercializaron 136.

• Para la temporada invernal, del 15 de octubre a la fecha, ya se han vendido 81.

Lozano explicó que los precios pueden variar hasta un 10% según la temporada debido al incremento en tarifas hoteleras.

Las reservaciones se realizan mediante la página y aplicación del Tren Maya, call center, WhatsApp y el correo institucional.

El anuncio central de Lozano fue la entrada en operación del tren de larga distancia, considerado la modalidad de lujo del sistema ferroviario.

Hasta ahora no había podido operar debido a configuraciones pendientes por parte de la empresa fabricante, pero ya está listo para ofrecer su primer servicio.

Este tren contará con:

• Dos vagones de clase turista

• Dos vagones de primera clase con asientos eléctricos

• Un vagón comedor

• Dos vagones con camarotes, además de un área de comedor adicional

“Solamente tendremos tres trenes de larga distancia dentro de la flota total de 42 trenes”, puntualizó.

El primer paquete con esta modalidad se ofrecerá del 29 de diciembre al 1 de enero, con recorrido por Yucatán y Quintana Roo. Incluye:

• Vuelo en Mexicana de Aviación del AIFA a Tulum

• Hospedaje en el Hotel Mundo Maya

• Visita a la zona arqueológica de Tulum y al Parque del Jaguar

• Traslado a Mérida, donde se realizará un brindis de fin de año a bordo del tren

• Cena del 31 de diciembre en un hotel de Mérida

Observación del primer amanecer de 2026 en Puerto Progreso

• Regreso al AIFA

“El paquete incluye todo”, subrayó Lozano: vuelo, hospedaje, recorridos y la experiencia ferroviaria.