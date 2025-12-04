Asegura director de Grupo Mundo Maya que se consolidó su preferencia en el mercado turístico en 2025

diciembre 4, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El director general del Grupo Mundo Maya, Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, informó que los hoteles operados por esta empresa —creada en el marco del proyecto turístico del Tren Maya— han consolidado su presencia en el sureste del país, registrando 67 mil 352 huéspedes desde su apertura en diciembre del año pasado.

Durante la 293 #MañaneraDelPueblo, destacó que los hoteles del Grupo Mundo Maya, ubicados en Yucatán, Campeche, Chiapas y Quintana Roo, operan actualmente bajo la categoría de cuatro estrellas y comparten características en infraestructura y servicios.

Velasco Bernal subrayó que una de las principales fortalezas del grupo es su ubicación estratégica, cercana a zonas arqueológicas como Tulum, Calakmul, Palenque, Chichén Itzá y Uxmal, lo que permite a los visitantes combinar hospedaje, naturaleza y experiencias culturales.

Todos los hoteles cuentan con spa, temazcal, alberca, gimnasio, aire acondicionado en habitaciones y áreas comunes, televisión, room service, renta de bicicletas, terraza, tienda de souvenirs, wifi y restaurante, además de juegos de salón y de mesa.

“Esto permite a los turistas estar inmersos en la naturaleza, vivir aventuras y, al mismo tiempo, conocer más sobre la historia y la cultura de la región maya”, señaló.

El director general también destacó que la operación de los hoteles ha generado 986 empleos directos para habitantes de las comunidades donde se ubican.

De cara a la temporada alta —que comprende del 18 de diciembre de 2024 al 6 de enero de 2025—, el Grupo Mundo Maya lanzó nueve paquetes turísticos, disponibles en su página web, código QR y call center.

Los paquetes varían entre 2 y 4 noches, excepto en el caso del Hotel Calakmul, que por su relevancia arqueológica ofrece un paquete extendido de seis días y cinco noches.

Todos incluyen:

• Salida desde el AIFA

• Vuelo redondo con Mexicana de Aviación

• Hospedaje

• Servicio de alimentos

• Transporte desde los aeropuertos de Tulum o Mérida hacia las zonas arqueológicas o los hoteles

• Traslados desde estaciones del Tren Maya, en caso de que el huésped así lo solicite

Velasco Bernal aclaró que los paquetes “no son necesariamente cerrados”, ya que los visitantes pueden elegir qué servicios utilizar. “La idea es dar un servicio de calidad, con confianza y atención permanente”, dijo.

El director detalló que los meses con mayor afluencia han sido:

• Agosto: 10 mil 568 huéspedes

•Julio: 9 mil 397 huéspedes

Con miras a diciembre, estimó que la ocupación será superior a la registrada en meses anteriores.

“Esperamos que esta temporada alta supere nuestras cifras y continúe consolidando a Grupo Mundo Maya como una opción integral de turismo cultural, arqueológico y de naturaleza”, afirmó.