Tren Maya realiza las primeras maniobras dinámicas de su servicio de carga

febrero 27, 2026

Bajo el liderazgo del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Tren Maya marca un momento decisivo en la soberanía de nuestra nación al liberar las primeras maniobras dinámicas de su servicio de carga. Este coloso de acero es el motor de una transformación histórica que proyecta el poder absoluto del sureste ante los ojos del mundo.

La operación está comandada por una imponente flota de locomotoras completamente nuevas de la reconocida marca Wabtec, modelo ES44AC, que desatan una potencia de 4 mil 500 caballos de fuerza para garantizar el máximo desempeño y un dominio total en cada recorrido.

⇒ Estos equipos de vanguardia están integrados con el avanzado sistema de seguridad ERTMS, lo que permite una integración segura y una fuerza coordinada con la gran infraestructura utilizada por los trenes de pasajeros.

Actualmente, las jornadas de prueba conquistan las vías en dirección a Tenosique. Estos movimientos de alta precisión, ejecutados estratégicamente en horario nocturno, permiten posicionar las primeras plataformas que darán forma a la columna vertebral del transporte nacional.

Como testimonio de este avance estratégico, se presenta la más reciente producción audiovisual que documenta las maniobras dinámicas y el acoplamiento de las locomotoras TMY 2004, 2005 y 2006. El video, disponible en el canal oficial, muestra el despliegue tecnológico del sistema de carga y la coordinación de los equipos de vanguardia que consolidan al Tren Maya como la columna vertebral del transporte nacional.

Más que el traslado de bienes, el Tren Maya de Carga movilizará la voluntad de un pueblo imparable. Con cada tonelada transportada, el Gigante del Sureste reclamará su grandeza y consolidará un México donde la prosperidad llegará a cada rincón con la potencia del acero y la precisión del progreso.

Muy pronto, el estruendo de estas locomotoras anunciará a cada estado, a cada puerto y a cada industria que México ha tomado el control total de su capacidad logística. Sentirán la tierra vibrar bajo el paso de una maquinaria diseñada no solo para cargar mercancías, sino para sostener sobre sus hombros el peso de las más altas aspiraciones nacionales.

El Tren Maya de carga será el testimonio vivo de que, cuando la fuerza de la ingeniería se une a la determinación de un pueblo, no existe frontera que nos detenga ni horizonte que no podamos alcanzar. La región que antes fue testigo silencioso del tiempo, ahora será el centro de comando desde donde se dirigirá el flujo vital de nuestra economía.