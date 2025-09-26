Se restablece servicio eléctrico en mayoría de península de Yucatán

septiembre 26, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que la tarde de este viernes suma 80% de restablecimiento del servicio eléctrico en la península de Yucatán, luego del apagón que afectó a los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

El corte en el suministro se registró poco después de las 14 horas y generó afectaciones en zonas urbanas, turísticas y rurales de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. De acuerdo con la empresa del Estado, se trató de una falla en la red de transmisión que dejó sin energía a más de tres millones de usuarios.

Las principales ciudades impactadas fueron Mérida, Campeche y Cancún, donde durante varias horas se interrumpieron actividades comerciales, escolares y administrativas. También se reportaron problemas en el transporte público, así como en servicios digitales y bancarios.

La CFE explicó que cuadrillas técnicas trabajaron de inmediato en la localización y reparación de la falla. Alrededor de las 16:00 horas, el 100 por ciento de los usuarios afectados ya contaban nuevamente con energía eléctrica.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó del restablecimiento del fluido eléctrico también en las principales ciudades.

”CFE ya restableció el servicio de energía eléctrica en la mayor parte de Mérida y Valladolid, Yucatán. También en Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox, Quintana Roo, y la mayoría del estado de Campeche. Seguimos informando”. indicó.

Previo a este mensaje de sus 27 horas, al filo de las 15:49 de la tard3 reveló que una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste fue la que provocó un apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo

En un comunicado, la compañía pidió a la ciudadanía reportar cualquier anomalía a través de los canales oficiales de atención, y aseguró que se mantendrá un monitoreo permanente en la red de transmisión de la región para evitar nuevas interrupciones.

Autoridades estatales y municipales destacaron la rápida respuesta de la CFE, aunque señalaron la importancia de fortalecer la infraestructura eléctrica en la península, debido a la alta demanda derivada de la actividad turística y el crecimiento poblacional.