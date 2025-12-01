Se busca ampliar número de escuelas con el Programa Nacional de Inglés 

diciembre 1, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Se realizan las gestiones correspondientes para que se cuente con profesoras y profesores de inglés para atender el Programa Nacional de Inglés en escuelas de educación básica, aseguró la titular de la Subsecretaría de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar.

La funcionaria estatal destacó que actualmente se cuentan con 112 escuelas de educación primaria y 8 de educación preescolar en el PRONI y se confía en que haya un incremento para el próximo año.

Entrevistada posterior al homenaje a la Bandera que se llevó a cabo en las Escuelas Primaria «Enrique C. Rebsamen», dijo que la Secretaría de Educación Pública (SEP), fue la encargada de imprimir los materiales del programa federal, los cuales están acorde a los libros de texto gratuito.

«Es el primer año en el que los materiales de PRONI son impresos por la Secretaría de Educación Pública y van acorde a los libros de texto gratuitos, entonces esto es un gran logro que se tiene por parte de la Secretaría para el trabajo de inglés.»

Reiteró que se espera que se pueda realizar la contratación de más maestros y maestras de inglés para cubrir un mayor número de planteles.

Asimismo, dijo que continuará la entrega de material didáctico “First Lego League” a escuelas de Educación Básica, el cual es un programa federal en conjunto entre la Fundación LEGO, RobotiX y la Secretaría de Educación de Veracruz(SEV).

Con este programa se impulsa a niños, niñas y adolescentes para que descubran la investigación, la ingeniería y la programación desde una mirada creativa y sostenible.