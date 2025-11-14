Pueblos originarios se preparan para impedir prácticas de fracking en Chicontepec

noviembre 14, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Comunidades indígenas de la zona de Chicontepec se organizan para impedir la práctica de fracking en la región, aseguró el senador por Veracruz de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien dijo que esta información llegó directamente al Senado de la República.

Ante esta denuncia se busca un diálogo con la Secretaría de Energía del Gobierno de México para solicitar información, sin embargo, no hubo una respuesta concreta por parte de las autoridades.

«Hay una posibilidad que yo quiero alertar, así como he alertado y en positivo de que no se lleven a cabo el agua del río Pánuco a proyectos como los que buscan los gobiernos de Tamaulipas y Nuevo León».

Con la discusión del análisis de la Ley Nacional de Agua, sale a relucir el fracking o fracturación hidráulica, proceso de extracción de gas y petróleo no convencional que implica inyectar grandes cantidades de agua, arena y productos químicos a alta presión en formaciones rocosas subterráneas para liberar los hidrocarburos atrapados.

Huerta Ladrón de Guevara dijo que las malas prácticas ambientales se resolverán cuando las comunidades tomen conciencia de lo que significa el ambiente y lo protejan, en lugar de incurrir en malas prácticas por parte de todas y todos.

Confió en que con la nueva Ley de Aguas Nacionales que se discute actualmente en la Cámara de Diputados Federal para que se eviten este tipo de prácticas que afectan el medio ambiente.