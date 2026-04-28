Revelan origen del cometa interestelar 3I/ATLAS: su composición sorprende a científicos

abril 27, 2026

Un equipo internacional de científicos logró descifrar el origen del cometa interestelar 3I/ATLAS, un objeto que ha captado la atención de la comunidad astronómica por su composición fuera de lo común.

El hallazgo, publicado en Nature Astronomy, sugiere que este cometa se formó en un sistema planetario con condiciones radicalmente distintas a las del Sistema Solar.

Gracias a observaciones realizadas con el radiotelescopio Atacama Large Millimeter Array (ALMA), los investigadores detectaron que 3I/ATLAS contiene niveles inusuales de agua semipesada (HDO).

Este tipo de agua presenta un átomo de deuterio en lugar de hidrógeno, y su concentración en el cometa es más de 30 veces superior a la registrada en cuerpos similares del Sistema Solar.

Temperaturas extremas en su origen

Los científicos explican que esta composición solo puede generarse en entornos extremadamente fríos, con temperaturas inferiores a los 30 Kelvin (alrededor de -243 °C).

Esto indica que el sistema estelar donde nació 3I/ATLAS era mucho más gélido que la nebulosa que dio origen al Sol.

Un “fósil” del espacio profundo

El análisis fue posible durante el paso cercano del cometa al Sol, cuando los instrumentos lograron estudiar el hielo en su núcleo.

Este material funciona como un registro intacto de su formación, permitiendo reconstruir las condiciones químicas y físicas de su lugar de origen.

El cometa 3I/ATLAS no pertenece a nuestro sistema, lo que lo convierte en una oportunidad única para estudiar la diversidad de procesos que ocurren en la galaxia.

Aunque su punto exacto de procedencia aún no ha sido determinado, su paso a unos 305 millones de kilómetros de la Tierra permitió obtener datos sin precedentes.

El descubrimiento aporta evidencia de que los sistemas planetarios pueden formarse bajo condiciones muy distintas, ampliando el conocimiento sobre la evolución del universo.