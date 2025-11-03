Kim Kardashian sugería que alunizaje fue un montaje; NASA responde

noviembre 3, 2025

El jefe de la NASA respondió públicamente a las declaraciones de Kim Kardashian, quien mostró escepticismo sobre si el Apolo 11 llevó humanos a la Luna en 1969. La reacción oficial buscó corregir la desinformación y reafirmar el registro histórico de las misiones Apolo.

Sean Duffy, administrador interino de la NASA, dijo de forma directa en redes que Estados Unidos sí llegó a la Luna, recordando que hubo seis alunizajes tripulados durante la era Apolo. Su mensaje fue conciso y orientado a cerrar el debate público generado por la afirmación de la celebridad.

“Sí, Kim Kardashian, ya hemos estado en la Luna antes… ¡6 veces! […] Ganamos la última carrera espacial y también ganaremos esta”, escribió Sean Duffy en sus redes sociales, haciendo referencia a la Unión Soviética y a China.

La respuesta se debe a un fragmento de la serie ‘The Kardashians’, en donde la modelo y empresaria expresó que la primera misión del ser humano a la Luna “fue un montaje”.

Kim Kardashian había cuestionado por qué las imágenes del alunizaje mostraban la bandera estadounidense moviéndose “si no hay gravedad en la Luna”, o por qué los zapatos de la misión que tiene la NASA en su museo tiene suelas con una forma distinta a las huellas de las fotografías.