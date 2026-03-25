NASA busca crear una base lunar

marzo 24, 2026

La agencia espacial estadounidense NASA anunció un ambicioso plan de 20 mil millones de dólares para acelerar su regreso a la Luna en 2028, realizar alunizajes tripulados cada seis meses y “construir una base lunar” permanente en los próximos siete años.

⇒ El anuncio ocurre luego de que la agencia reestructurará su programa Artemis, todo con el fin de enviar nuevamente astronautas a la Luna y establecer allí una colonia a largo plazo, pensando en que sirva para futuras misiones a Marte.

En este contexto, la NASA confirmó que el desarrollo de la estación orbital lunar Gateway quedará “en pausa”, con prioridad para la infraestructura de superficie y los sistemas de transporte, aunque sin descartar retomar el proyecto más adelante.

“No debería sorprender a nadie que estemos pausando Gateway en su forma actual par enfocarnos en la infraestructura que apoya operaciones sostenidas en la superficie de la Luna”, aseguró el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

En conferencia de prensa, Jared Isaacman anunció una estrategia de despliegue lunar por fases, que será la más ambiciosa de la historia desde el programa Apollo (1961-1972) y que contará con el aporte de empresas privadas como SpaceX o Blue Origin y de otras agencias espaciales.

⇒ Con el programa Artemis listo para partir el próximo 1 de abril, la NASA se declara lista para asumir una nueva carrera espacial con su intento de enviar a cuatro astronautas hacia la Luna.

Carlos García Galán, responsable del programa Moon Base, aseguró que la nueva estrategia se enfocará en que Estados Unidos pueda tener una presencia permanente en la superficie de la Luna y que, en la tercera fase del proyecto, la base tenga tres hábitats y obtenga recursos propios del mismo satélite terrestre.