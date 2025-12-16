NASA: el cometa 3I ATLAS llegará próximamente a la Tierra

diciembre 16, 2025

El cometa 3I ATLAS es el tercer objeto interestelar detectado por la NASA, captando la atención de la comunidad científica en los últimos meses, debido a su aspecto y comportamiento. Fue el 1 de julio de 2025, cuando el telescopio de sondeo Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés) en Río Hurtado, Chile, descubrió al cometa interestelar, otorgándole su nombre.

A partir de este informe, astrónomos provenientes de distintos centros espaciales han capturado distintas imágenes haciendo usos de los telescopios espaciales (como el telescopio Hubble de la NASA, entre otros) para conocer su estructura y características, y estimar con mayor precisión su tamaño.

Lo que se sabe del cometa

En este sentido, se ha descubierto que otro sistema estelar fue el que formó a este cometa, desplazándose durante millones de años, hasta atravesar nuestro sistema solar. Además, presenta una composición alta en CO2 sobre vapor de agua, algo fuera de lo común, emitiendo aproximadamente 29 kg de CO2 por segundo. Esto equivale a la cantidad de dióxido de carbono que emitirían 10 millones de personas a la vez.

Por otro lado, la velocidad de su trayectoria detectada cuando fue descubierto dentro de la órbita de Júpiter, fue de 221.000 kilómetros por hora, alcanzando los 246 km/hora al aproximarse al Sol, por atracción gravitatoria.

¿Cuándo llegará el cometa 3I ATLAS?

De acuerdo con la NASA, la aproximación más cercana del cometa 3I ATLAS a la Tierra, será el próximo 19 de diciembre y permanecerá visible hasta la primavera boreal de 2026. Sin embargo, estará a una distancia de 274 millones de kilómetros o 170 millones de millas, (aproximadamente más de 700 veces la distancia entre nuestro planeta y la Luna) por lo que podrá observarse con un telescopio especializado, y en óptimas condiciones.

Finalmente, los científicos de la NASA, han declarado que este objeto no representa un peligro para la Tierra, debido a la distancia que tendrá al acercarse. Asimismo, han invitado a no caer en la desinformación, ni especulación, obteniendo datos de este cometa únicamente por medios oficiales como el canal de la NASA.