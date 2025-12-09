Se quitan la vida dos menores de edad en La Malinche

diciembre 9, 2025

Dos jóvenes de aproximadamente 15 años de edad decidieron acabar con sus vidas la tarde del lunes al acudir a la Malinche, en la zona de Huamantla, en el vecino estado de Tlaxcala, siendo localizados los cuerpos tras un fuerte operativo de seguridad.

La movilización inició cuando el profesor de matemáticas del CBTis 61 de Huamantla dio aviso a la madre de Edwin N. que su hijo no se había presentado a clases, además de que el docente habría recibido un perfume con una carta de despedida, misma que fue entregada por un compañero del hoy occiso.

La situación alertó a los familiares del menor de tan solo 15 años de edad, por lo que inició la búsqueda con familiares, amigos y elementos de seguridad; sin embargo, fue hasta la tarde del lunes que se confirmó su hallazgo, así como el de otra menor de edad, aparentemente de la misma edad, quienes se encontraban suspendidos de un árbol.

Aunque arribaron paramédicos de Protección Civil, nada pudieron hacer, pues ambos menores contaban con ausencia de signos vitales.

El lugar fue acordonado por autoridades, siendo personal del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE), quienes se encargaron de realizar las diligencias que marca la ley.