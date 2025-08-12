Confirman marea roja en Yucatán

agosto 12, 2025

A pesar de que el Gobierno de Yucatán lo negó al principio, el Comité Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación de Marea Roja 2025 confirmó la presencia de marea roja en el estado. Ante ello, se anunciaron diversas medidas preventivas.

“En seguimiento a la evolución del Florecimiento Algal Nocivo (FAN) en la costa de Yucatán, y con base en los resultados de laboratorio del muestreo realizado en la línea costera y mar adentro, se detectaron concentraciones superiores a los límites permitidos de las microalgas tóxicas Prorocentrum lima y Pyrodinium bahamense, ambas consideradas de riesgo para la salud de la población“, apuntaron.

Dichas especies de microalgas tóxicas fueron localizadas en la franja costera comprendida entre Progreso y Celestún y, por tal motivo, el Comité Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación de Marea Roja 2025 acordó “declarar por unanimidad un evento de Marea Roja en la región costera de Progreso a Celestún“.

COMUNICADO OFICIAL

Además, se acordó lo siguiente::

Establecer, como medida preventiva, la veda sanitaria general para todas las especies marinas en esta zona, aplicable a la pesca ribereña (hasta 40 kilómetros mar adentro).

Mantener la vigilancia sanitaria mediante muestreos marinos continuos.

Reiterar las recomendaciones preventivas, como evitar bañarse en el mar debido a posibles irritaciones en piel, ojos o vías respiratorias, especialmente en niñas y niños.

Exhortar a la población a no recolectar especies marinas que lleguen a la playa.

Sesionar de manera permanente mientras dure la contingencia.

Invitar a la ciudadanía a seguir las indicaciones de las brigadas interinstitucionales.

Esto, luego de que este fin de semana circularon videos del puerto de Chuburná, donde se observan peces muertos y algunos más arrastrados a las costas como parte de lo que serían los efectos de la marea roja, la cual “envenena” a peces, mariscos y mamíferos con los que tienen contacto.

De esta forma, el Gobierno de Yucatán reiteró su compromiso de salvaguardar la salud de las y los yucatecos, trabajando de manera coordinada con las diversas instituciones del Comité para atender esta contingencia por marea roja de forma oportuna y eficaz.