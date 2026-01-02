Renovación de parque vehicular de transporte público en Xalapa, requiere ajuste de tarifas

enero 2, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Asumir los costos de nuevas unidades para la renovación del parque vehicular del servicio de transporte urbano, requiere también un ajuste en la tarifa al público, consideró Oscar Luis Ceballos Ramírez, presidente del Servicio Urbano de Xalapa.

El concesionario transportista recordó que ya se hicieron pruebas de potencia con unidades del Servicio Ulúa, pero no son funcionales para Xalapa, por lo que se considera un tipo de automotor a diesel, pues la híbrida no funciona con la potencia.

Sobre los costos de las unidades, Ceballos Ramírez dijo “una Unidad de ese precio (4.9 millones) no es factible, sobre todo porque tenemos un rezago de 11 años con el pasaje y para poder tener una unidad de esas necesitamos el apoyo del gobierno, para que podamos tener una actualización en el cobro”.

En ese sentido, dijo que están en pláticas con las autoridades estatales y en espera de que los manden a traer de parte de gobierno para ver el proyecto de modernización del transporte urbano para Xalapa.

“Tenemos el compromiso como transportistas de ir actualizando nuestras unidades. Entre el rezago que existe en las tarifas, requeriríamos que fuera de entre 16 o 17 pesos, pero sabemos que no podemos afectar a la ciudadanía, por lo que hemos visto entre los 12 y 13 pesos, sería algo factible”.

Para el caso de estudiantes y adultos mayores, se debe mantener, dijo, el descuento y solo hacer un incremento proporcional de uno o dos pesos.

Finalmente, sobre el costo de las unidades explicó que actualmente se encuentran en casi 2.9 millones de pesos, más económicas de Ulúa.