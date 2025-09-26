Refuerzan Ayuntamiento y Jurisdicción Sanitaria acciones contra el dengue

septiembre 26, 2025

Xalapa, Ver.- Con el fin de reforzar las acciones de promoción de la salud y prevención del dengue, el alcalde Alberto Islas Reyes sostuvo una reunión de trabajo con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, Leonel Efrén Rivera Pinete.

Acompañado por la directora de Salud, Olga Alarcón Ricárdez, el Edil ofreció todo el apoyo para impulsar este tipo de iniciativas en beneficio de la comunidad, con el respaldo de Jefes de Manzana y Agentes Municipales de las diversas congregaciones de Xalapa.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, Leonel Rivera, destacó que gracias al trabajo realizado de forma coordinada con el Ayuntamiento, se han reducido de forma considerable los casos confirmados de dengue en el territorio municipal.

Asimismo, anunció que la próxima semana se llevará a cabo una jornada de prevención de la enfermedad, en la que participará personal del Ayuntamiento, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y representantes comunitarios.

Detalló que como parte de la jornada, se tendrá como prioridad visitar y atender las diez colonias con mayor riesgo de contagio para reforzar las acciones de prevención, sin descuidar otras zonas, con actividades de fumigación y eliminación de los criaderos del mosco transmisor, principalmente.