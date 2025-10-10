PT plantea que recomendaciones de la CEDH sean obligatorias para autoridades

octubre 10, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver. – Diputados del PT plantearon necesario modificar la ley para que las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a las autoridades sean vinculantes, una vez que se acredite que el actuar de los funcionarios violó algún derecho humano.

Se explicó que la Fiscalía maneja asuntos muy sensibles, en muchos casos de vida o muerte, por lo que desatender las recomendaciones podría percibirse como falta de sensibilidad ante el sufrimiento de los ciudadanos.

“Es muy importante que se tomen en cuenta y yo lo que haría es un llamado para que se consideren, para que se actúe en consecuencia… porque a fin de cuentas es parte del clamor ciudadano y estamos aquí para rendir cuentas al pueblo, para servir en lo que la gente necesita”, indicó.

Sobre la posibilidad de presentar una iniciativa para que las recomendaciones de la CEDH sean obligatorias, la legisladora destacó que, al ser actualmente solo recomendaciones, carecen de obligatoriedad y podrían ser ignoradas.

Por ello, planteó que es necesario que estas recomendaciones sean vinculantes, especialmente en gobiernos con mandato ciudadano.

“Creo que sería importante que sea vinculante y que sea importante considerarla, más en estos gobiernos, porque en este gobierno tenemos un mandato y el mandato es: el pueblo es el que manda. Si el pueblo manda, necesitamos entender que son temas muy sensibles y que hay una recomendación que la podamos escuchar, tomar en cuenta y considerar”, afirmó.

Diputados insistió en que atender estas recomendaciones es parte de la responsabilidad de las autoridades frente a los ciudadanos y constituye un mecanismo para garantizar la protección de sus derechos.