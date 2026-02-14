Llama Congreso a capacitar a escoltas de funcionarios en derechos humanos

febrero 14, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– La presidenta de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas del Congreso del Estado de Veracruz, Bertha Ahued Malpica, consideró necesario que el personal de seguridad asignado a funcionarios públicos reciba capacitación en materia de derechos humanos y respeto a la libertad de prensa.

Lo anterior, luego de la polémica generada esta semana cuando personal de seguridad de la gobernadora Rocío Nahle empujó a la reportera Heidi Castellanos, en la zona sur del estado, quienes cuestionaban a la mandataria sobre la localización de una fosa clandestina en Jáltipan.

Al respecto, la legisladora sostuvo que quienes apoyan a servidores públicos deben actuar con profesionalismo y respeto hacia el trabajo de los medios de comunicación.

“Siempre voy a defender la libertad de expresión y la libertad de prensa. El respeto debe ser entre todos los seres humanos, pero más entre la gente de prensa; a veces sí necesitamos lecciones de civismo”, expresó.

Ahued Malpica señaló que, si bien el personal de seguridad tiene la obligación de proteger la integridad de su jefe o jefa, eso no justifica agresiones a terceras personas. Por ello, insistió en la necesidad de reforzar la capacitación para evitar incidentes que vulneren el ejercicio periodístico.