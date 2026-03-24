Proponen reforzar medidas en el Puente Xallitic para evitar suicidios

marzo 24, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El encargado del Instituto de Salud Mental “Dr. Rafael Velasco Fernández”, Víctor Manuel Villanueva Hernández, insistió en la necesidad de intervenir el Puente Xallitic para prevenir suicidios, al señalar que este sitio se ha convertido en un punto vulnerable.

Luego del caso registrado recientemente, explicó que, aunque existe un módulo de atención psicológica en la zona, se requieren acciones adicionales para reducir riesgos. “Definitivamente que sí; hay que quitar lo accesible que está ese método suicida”, afirmó.

El funcionario subrayó que la prevención debe abordarse de manera integral, no solo desde las instituciones, sino también desde el entorno familiar y social. “Yo lo que siempre he dicho es la comunicación. Creo que desde el núcleo familiar podemos hacer muchísimo (…) observar a nuestros seres queridos”, expresó.

En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer redes de apoyo, sobre todo en una ciudad como Xalapa que concentra a población estudiantil proveniente de otras regiones. “Hacer redes con familiares, con amigos, incluso ser empáticos con el conjunto”, añadió.

Respecto a la atención en crisis, indicó que en lo que va del año se han recibido cerca de 100 llamadas, mientras que durante 2024 sumaron alrededor de 700. La mayoría corresponde a personas de entre 20 y 40 años con padecimientos como ansiedad y depresión.

Además, reveló que han logrado intervenir en casos de riesgo. “Tengo vigentes tres casos (…) uno de Misantla, donde se pudo trasladar al psiquiátrico (…) el año pasado fueron tres intentos en Xallitic que pudimos transferir y la persona está sana y salva”, comentó.

Villanueva Hernández enfatizó que, al abordar el tema del suicidio, es fundamental centrarse en la prevención y no en los métodos. “Desde la atención psiquiátrica decimos ‘quita todo con lo que se pueden hacer daño’ (…) como comunidad xalapeña tenemos que quitar todo lo que puede hacer daño, incluyendo el puente Xallitic”, señaló.