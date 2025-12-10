Analizarán medidas integrales para el puente de Xallitic; alcaldesa electa prevé diálogo con regidores de oposición

diciembre 10, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa electa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, dio a conocer que su administración revisará a fondo las medidas aplicadas y pendientes en el puente de Xallitic, a fin de fortalecer la prevención del suicidio y brindar atención integral a la población.

Señaló que estudiarán la viabilidad de instalar la malla que no pudo concretarse por falta de autorización del INAH, aunque subrayó que su visión va más allá del equipamiento físico.

“Hay que trabajar mucho en la prevención. Es lamentable que una persona tome una decisión así, pero es su vida. La prevención pasa por salud mental, por el DIF, por la dirección de salud, por cultura física; influyen muchas cosas (…) la malla puede ser una medida, pero no es la única medida que pueda ayudar a contener”, expresó.

Sobre el módulo de atención colocado recientemente en la zona, adelantó que su gobierno lo evaluará, pero ve probable mantenerlo y reforzarlo.

“Tenemos que dar una atención integral; si es importante, seguramente lo mantendremos y lo reforzaremos”, dijo.

Relación con oposición: “Será un cabildo que dé el ejemplo”

En cuanto a la relación política dentro del próximo Cabildo, Griego Ceballos afirmó que buscará una relación abierta con los regidores de oposición, particularmente los de Movimiento Ciudadano, aunque será Morena el que tenga mayoría.

“La idea es dialogar con todas las fuerzas representadas en el Cabildo. No veo problema si tenemos el mismo objetivo, que es trabajar por Xalapa, como lo mandataron las urnas”, señaló.

Aseguró que ya sostuvo acercamientos con algunos representantes y que la próxima semana iniciará reuniones con todos.

“Vengo de una lucha democrática, he convivido con gente de todos los colores, no tengo problema para eso. Creo que puede ser un cabildo que dé el ejemplo; Xalapa lo requiere y la gente así votó y lo vamos a respetar, ya hubo esos puentes”, afirmó.