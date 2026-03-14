Programa para regularizar motocicletas generó 1,381 mdp en Veracruz

marzo 14, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El programa estatal de regularización de motocicletas en Veracruz generó 1,381.1 millones de pesos en ingresos por derechos de registro y control vehicular durante 2025, pese a que la propia Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) señala en su Cuarto Informe Trimestral de Finanzas Públicas que la estrategia tuvo un enfoque social y de seguridad pública, más que recaudatorio.

De acuerdo con el documento, las acciones de regularización permitieron fortalecer la recaudación por Derechos de Registro y Control de Vehículos de Servicio Privado, rubro que registró un incremento anual real de 7.4 por ciento.

Como parte del programa, el gobierno estatal otorgó placas gratuitas a contribuyentes que estaban al corriente en sus obligaciones fiscales, beneficio que representó un subsidio de mil 440 pesos por unidad, equivalente al costo del canje de placas, tarjeta de circulación y calcomanía.

Para los propietarios con adeudos se aplicó un descuento de 30 por ciento en los derechos de emplacamiento, por lo que el trámite se fijó en 980 pesos, además de autorizarse la condonación de adeudos acumulados hasta 2025 relacionados con el control vehicular.

El informe también señala que se eliminaron costos en diversos trámites, como el alta de motocicletas sin placas, cambios de propietario, correcciones de datos o la baja de unidades registradas en otras entidades, con el objetivo de facilitar la regularización.

Según Sefiplan, la implementación del programa permitió actualizar el padrón vehicular estatal y fortalecer la certeza jurídica de los propietarios, además de facilitar la verificación de las unidades mediante su conexión con el Registro Público Vehicular (Repuve).