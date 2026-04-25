Snoopy regresa a Domino’s Pizza para celebrar el Día del Niño

abril 24, 2026

Domino’s, una de las cadenas de pizza más grandes del país, anunció una increíble colaboración para celebrar el Día del Niño con Snoppy/Peanuts, la tira cómica que ha sido querida por fans de todas las edades alrededor del mundo por más de 75 años.

Del 6 de abril al 3 de mayo, los fans de Domino’s y Snoppy podrán adquirir uno de los dos vasos coleccionables a través de dos combos disponibles en todos los Domino’s del país: el combo individual Mi Domino’s, con una intervención especial en la caja y que incluye una pizza masa original de un ingrediente, Baitz, Papotas y vaso por 179 pesos, y el combo de adicionales, que incluye Papotas, un refresco y un vaso por 139 pesos.

Por tiempo limitado

Domino’s es reconocida por llevar su experiencia de sabor a otro nivel con la pizza más deliciosa, y la personalización de sus productos, además de innovar con lanzamientos divertidos presentes en diferentes formatos por lo que, durante esta colaboración, las cajas de Mi Domino’s también tendrán un diseño especial edición limitada de Snoppy.

Los combos estarán disponibles en mostrador y delivery y buscan ser una opción para que todos los mexicanos celebren el Día del Niño de la mano de sus personajes favoritos. Mi Domino’s se ha convertido en un combo favorito de chicos y grandes gracias a su versatilidad y practicidad para diferentes momentos de consumo.

“Mantener una escucha activa de los consumidores, sus necesidades y las cosas que les apasionan es fundamental. Somos una marca en constante innovación: en nuestros productos, nuevos ingredientes y masas, pero también en la autenticidad con la que nos acercamos a las personas. Sabemos que el Día del Niño es una fecha especial para nuestros consumidores, por lo que buscamos crear experiencias que realmente conecten con ellos, a través de colaboraciones con personajes tan entrañables como Snoopy”, afirmó Iliana Jiménez, directora de Mercadotecnia de Domino’s Pizza México.

Con el objetivo de que todas las personas puedan disfrutar al máximo esta colaboración, la marca también tendrá una tienda insignia en la sucursal Domino’s Plutarco, ubicada en Av. Santiago 2921, Iztaccihuatl, Iztacalco. En este espacio los consumidores de Domino’s y fans de Snoppy podrán disfrutar de una ambientación alegre que busca lograr hacer de cada experiencia de compra algo único y divertido.