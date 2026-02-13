FGR tiene indagatoria de secuestro de 10 mineros en Sinaloa

FGR tiene indagatoria de secuestro de 10 mineros en Sinaloa

febrero 13, 2026

Mina “no está en producción”, aclara

“Para extraer minerales tendrá que cumplir con permisos federales”, abunda

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la mina de origen canadiense donde ocurrió el secuestro de 10 trabajadores en Sinaloa no se encuentra en fase de producción, sino únicamente en etapa de exploración, y subrayó que el caso está bajo una investigación integral que incluye posibles responsabilidades de la empresa minera.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que, de acuerdo con la información oficial, el yacimiento aún no genera extracción de mineral y que cualquier paso hacia la explotación requiere cumplir con permisos ambientales, laborales y de seguridad.

Sin embargo, dejó claro que el estatus del proyecto no exime a la empresa de cumplir con condiciones adecuadas de protección para sus trabajadores.

“Es una mina que está en exploración, no es una mina que todavía produzca”, señaló.

Sheinbaum se refirió a la declaración del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien informó que los detenidos aseguraron haber “confundido” a los mineros con integrantes de un grupo delictivo.

La presidenta aclaró que esa versión no es definitiva ni concluyente.

“Que un detenido diga algo no quiere decir que esa sea la causa. La fiscalía tiene que investigar a fondo”, enfatizó.

La jefa del Ejecutivo federal detalló que la indagatoria contempla entrevistas con familiares, otros trabajadores, autoridades locales y la propia industria minera, para reconstruir las condiciones laborales y de seguridad en las que operaba la mina.

El caso adquirió mayor gravedad luego de que familiares y compañeros de los mineros aseguraran públicamente que desde hace al menos un año existían amenazas, que incluso provocaron paros laborales, sin que la empresa suspendiera operaciones.

Ante estos señalamientos, Sheinbaum afirmó que el gobierno federal analizará si existe responsabilidad de la minera, incluyendo posibles sanciones, y si hubo omisiones en la protección de los trabajadores.

“Tenemos que ver exactamente la condición laboral de los mineros y si hay o no responsabilidad de la empresa”, dijo.

La presidenta confirmó que la extorsión no está descartada como móvil del secuestro y recordó que este delito se persigue de oficio, tras recientes reformas legales.

Indicó que existe una estrategia nacional contra la extorsión, coordinada con los gobiernos estatales, ante el temor de las víctimas a denunciar por represalias.

“Sabemos que la extorsión existe y tenemos una estrategia particular para erradicarla”, sostuvo.

En ese contexto, destacó que las unidades antisecuestro también atienden casos de extorsión y brindan acompañamiento directo a las víctimas y sus familias.

Sheinbaum anunció que el gobierno federal entablará diálogo con la Cámara Minera de México para conocer si otras minas enfrentan situaciones similares y definir medidas de protección tanto para la actividad productiva como para los trabajadores.

Recordó que en sexenios anteriores el Estado incluso asignó elementos de la Guardia Nacional para resguardar minas en zonas de alta violencia, como ocurrió en Caborca, Sonora, lo que evidencia que la inseguridad en el sector no es un problema nuevo.