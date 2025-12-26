Profeco comparte llamado a revisión de Mazda Motor de México para 5 mil 937 vehículos

diciembre 26, 2025

Con la finalidad de garantizar el derecho básico a la seguridad y la calidad de las y los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comparte el llamado a revisión emitido por Mazda Motor de México para 5 mil 937 vehículos modelo CX70 año 2025 y modelo CX90 año 2024 2025.

La alerta de Mazda obedece a que el software del Módulo de Control de la Carrocería (BCM) del auto ocasiona que el indicador de combustible del cuadro de instrumentos muestre un nivel superior al contenido en el tanque.

Debido a ello, el automóvil podría quedarse sin combustible durante la conducción provocando que el motor se detenga y que no pueda arrancar el vehículo.

Como contramedida, la empresa automotriz inspeccionará la unidad y, en caso necesario, actualizará el software, sin costo para las personas afectadas. Mazda Motor México informará a las y los propietarios cuándo se llevará a cabo la reprogramación del BCM, para que puedan llevar su unidad al distribuidor autorizado.

Asimismo, ha dispuesto como medios de contacto el teléfono 800 01 62932, el sitio web https://www.mazda.com/ y la liga directa del llamado a revisión https://www.mazda.mx/mi-mazda/programas-servicio.

La vigencia de la campaña es indefinida y de acuerdo con la automotriz, hasta el 17 de octubre pasado no cuenta con reportes de materialización de daños o lesiones derivados de este llamado a revisión.

La Profeco estará pendiente del cumplimiento de este llamado, y recuerda sus canales de contacto, Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.