Productores de Veracruz prevén crisis en la cafeticultura

enero 21, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Productores de Veracruz alertaron que la situación actual es similar a la cosecha de café 2021-2022, donde fueron afectados por precios bajos, el cierre de beneficios y la falta de acuerdos con el gobierno.

Además, señalaron que el apoyo a la maquila de café es insuficiente, favoreciendo a empresas importadoras.

De acuerdo con Cirio Ruiz González, integrante del Consejo Regional del Café de Coatepec, esta situación afecta gravemente a los pequeños productores.

“Comento que es una situación parecida a la que se dio en la cosecha 2021-2022. El precio era bueno, se agolpó, los beneficios se saturaron, los precios del pergamino castigados para desincentivar la maquila de los productores y las empresas no le reciben a todos. Hay inconformidad y se da el cierre de los beneficios”.

Mencionó que los apoyos del gobierno para los productores no han sido suficientes para mejorar la calidad del café y sobre todo incrementar la producción de café de calidad.

“El gobierno nunca ha querido apoyar un esquema que permita maquilar, tostar, promover el café mexicano. Sigue dando a las compañías para que importen, para que controlen mediante el café soluble y pues a ratos no saben qué hacer porque se vienen las presiones de la gente y pues lo que quieren, lo que han hecho es echarle la culpa a los acaparadores locales que no tienen dinero propio, no son adinerados, es el dinero que les dan las propias compañías y pues se ponen de acuerdo compañías y acaparadores locales”.

Ruiz González consideró que el castigo en los precios del café perjudica severamente a los cafeticultores e, incluso, se trata de un problema que los ha motivado a abandonar su actividad en la entidad.

Por ello, requieren acciones emergentes para hacer frente a la problemática que afecta a los productores.