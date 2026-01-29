Primer dictamen de accidente en Tren Interoceánico se basa en pruebas científicas: Sheinbaum

enero 29, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este jueves la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el accidente del Tren Interoceánico, al asegurar que el primer dictamen se sustenta en pruebas científicas obtenidas de la llamada “caja negra” del tren y no en especulaciones, como han señalado algunos críticos.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que el análisis preliminar realizado por la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, concluye que la unidad circulaba a exceso de velocidad al momento del percance, con base en la información técnica registrada por el sistema de control del tren.

“La Fiscalía se basó en pruebas científicas. La información viene de la caja negra, que reporta cómo se movió el tren y muestra claramente que iba a exceso de velocidad”, subrayó Sheinbaum.

Detalló que, además del análisis de datos, la FGR presentó una simulación matemática y física del accidente, en la que se reprodujo el comportamiento del tren considerando el peralte y el radio de la curva, así como distintos rangos de velocidad.

Esta simulación —aclaró— no tiene un carácter jurídico, sino técnico, y permite explicar de manera precisa cómo ocurrió el siniestro.

“Es una simulación en sentido matemático y físico, que muestra que al tomar la curva a una velocidad mayor ocurre exactamente el accidente que lamentablemente sucedió”, explicó.

La presidenta destacó que la confiabilidad de la caja negra quedó acreditada, ya que el registro muestra que la velocidad se reducía a cero en cada parada en estaciones, lo que demuestra que el dispositivo funcionaba correctamente.

“Si no hubiera marcado ceros, se podría decir que no funcionaba, pero sí funcionó”, insistió.

En ese contexto, Sheinbaum acusó que existe una campaña coordinada para desacreditar la investigación oficial, independientemente de los resultados que presente la fiscalía.

“Si la fiscal hubiera dicho otra cosa, dirían lo mismo. Publica uno y todos repiten lo mismo, como oradores en dado sincronizado”, ironizó, al tiempo que llamó a la población a escuchar directamente la explicación técnica presentada por la FGR.

Sheinbaum confirmó que, hasta el momento, dos personas se encuentran detenidas por el accidente: el conductor del tren y su supervisor.

Precisó que corresponde exclusivamente a la Fiscalía determinar si existen más órdenes de aprehensión.

Indicó que la investigación continúa y que, además del dictamen de la FGR, la Agencia de Transporte Ferroviario elabora su propio análisis técnico.

Por ello, el servicio del tren de pasajeros permanecerá suspendido hasta que exista certeza plena de que la operación es segura.

“El tren no va a funcionar hasta que tengamos la certeza de que todo está operando adecuadamente”, enfatizó.

La presidenta reiteró que habrá justicia para las víctimas y anunció que el próximo lunes iniciará el proceso de reparación integral del daño, encabezado por la FGR con el acompañamiento del gobierno federal y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

“Va a haber justicia para las víctimas, por supuesto que va a haber justicia”, sostuvo.