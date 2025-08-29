PRI pide al ORFIS claridad en revisión de la Cuenta Pública 2024

agosto 29, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La diputada local del PRI, Ana Rosa Valdez, exhortó al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) a ser exhaustivo y transparente en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2024, último año de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, particularmente en lo referente a las auditorías practicadas a la remodelación del Estadio Luis “Pirata” Fuente y del Nido del Halcón o Arena Macuiltépetl.

La legisladora recordó que este jueves 28 de agosto se realizó una reunión con la titular del ORFIS, aunque solo asistieron seis de los 14 diputados que integran el grupo de trabajo.

Explicó que durante el encuentro planteó diversos cuestionamientos relacionados con las obras de la pasada administración estatal; sin embargo, no obtuvo respuesta, bajo el argumento de que el proceso de solventación de observaciones aún continúa.

Valdez confió en que, al momento de entregar el informe al Congreso local en septiembre, la información contenida garantice una verdadera rendición de cuentas y se despejen dudas sobre el uso de los recursos públicos en el último año de gestión de Cuitláhuac García.

Pide que no se solape a nadie

“Que le dé la tranquilidad a la ciudadanía que hay un órgano de fiscalización completamente imparcial, que está cuidando que se vele por un buen uso de los recursos del estado, sobre todo en estas obras que tienen muchas observaciones públicas.

“Y que quede en total claridad lo que se vaya a fincar como daño patrimonial, y que a la hora de hacer la dictaminación se puntualice perfectamente todo y que al final se actúe en consecuencia”, expresó.

La diputada recordó además que la gobernadora Rocío Nahle García se ha comprometido a no solapar irregularidades, por lo que confió en que, de encontrarse anomalías en el gasto público de dichas obras, se procederá con firmeza.