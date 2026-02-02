Moreira pide al gobierno suspender la reforma electoral

febrero 2, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, solicitó al Gobierno federal suspender el proceso de presentación de la propuesta de reforma electoral y posponerlo para un momento “más adecuado” ante la situación actual del país. La declaración se dio en el contexto de las discusiones públicas sobre cambios constitucionales que podrían modificar el sistema electoral mexicano. ￼

Moreira afirmó que el país enfrenta retos importantes en materia de seguridad y economía, lo que, a su juicio, hace “inapropiado” abrir un debate sobre una reforma tan relevante como la electoral en estos momentos. Indicó que, como gesto de voluntad política, el Ejecutivo debería detener la convocatoria y presentación de la iniciativa. ￼

El líder parlamentario priista reiteró que su partido está en contra de la reforma en su forma actual y cuestionó que la iniciativa provenga desde el propio poder, argumentando que podría buscar concentrar poder y debilitar a la oposición. Señaló que, pese a los anuncios de foros de consulta y diálogo, “no existen condiciones reales para una discusión productiva”. ￼

Moreira también acusó al oficialismo de intentar perpetuarse en el poder con la reforma electoral. Dijo que, aun cuando se han planteado espacios de consulta, estos no han generado los consensos necesarios con los partidos de oposición, por lo cual descartó, por ahora, la participación del PRI en esos foros. ￼

La polémica en torno a la reforma electoral se da en medio de un debate más amplio en el Congreso, donde incluso integrantes de la misma coalición en el poder han manifestado matices distintos sobre cómo deben abordarse los cambios al sistema electoral. Expertos y legisladores han señalado que temas como la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), el financiamiento de partidos y la composición del Congreso están entre los puntos clave a discutir.