Presidenta del TSJE confía que la curva de aprendizaje de personas juzgadoras no será “tan curva”

septiembre 13, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, Rosalba Hernández Hernández, confió en que la “curva de aprendizaje” tras la renovación de la mitad de magistraturas y espacios para juezas y jueces, no será extensa, pues gran parte de las personas juzgadoras cuentan con trayectoria en la carrera judicial.

El pasado 1 de septiembre rindieron protesta 98 personas juzgadoras, entre ellas 21 magistradas y magistrados y 77 juezas y jueces, quienes emitirán sentencias en materia civil, penal, familiar, constitucional y laboral, entre otras.

Hernández Hernández explicó que actualmente se está avanzando en la instalación del personal, la reconfiguración de las salas y juzgados, así como en la operación de los tribunales.



“Muchas de las personas que fueron a la elección judicial eran ya secretarios, secretarias, este, proyectistas, ya tienen experiencia. Creo que la curva de aprendizaje no va a ser tan curva”, señaló.

Recordó que muchos de los magistrados recién nombrados han hecho carrera dentro del Poder Judicial, por lo que conocen los procesos de impartición de justicia y no tendrán dificultad para comenzar a emitir sentencias y resolver juicios.

Mujeres al poder: nos compromete a trabajar más

En otro tema, destacó que el hecho de que mujeres encabecen los tres poderes del estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— representa un compromiso mayor para entregar resultados.



“Nos dieron la confianza los hombres a las mujeres y las mujeres a otras mujeres, para que estemos al frente ahorita y eso nos compromete muchísimo más para poder trabajar”, expresó en entrevista desde la Fortaleza de San Carlos, en el marco del Aniversario de la Batalla del Castillo de Chapultepec.

La magistrada presidenta subrayó que uno de los compromisos del Poder Judicial es implementar acciones para proteger a las mujeres y sancionar las violencias de género: “Como sociedad tenemos que trabajar mucho”, enfatizó.