Rosalba Hernández ajustó la operación del TSJE

septiembre 5, 2025

Isabel Ortega/Xalapa. A partir de esta semana se instalaron cuatro Salas Unitarias Transitorias en materias Civil, Familiar, Penal y Laboral en el Poder Judicial del Estado de Veracruz. Estas tendrán vigencia durante el periodo de transición que culminará en 2027, año en el que se renovarán todos los cargos de magistradas y magistrados.

El pasado lunes rindieron protesta 98 personas juzgadoras, por un periodo de nueve años, entre ellos la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rosalba Hernández que implementó algunas medidas para la transición de poder.

Adscripciones y movimientos recientes

La magistrada Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, expresidenta del TSJ, fue asignada a la Sala Penal Transitoria.

En materia Familiar, se nombró al magistrado Carlos Antonio Vázquez Azuara, quien próximamente ocupará la Octava Sala tras el retiro de Roberto Dorantes Romero, programado para noviembre.

En la Sala Civil fue designada la magistrada Patricia Montelongo Guerrero, mientras que en la Laboral quedó Itzel Castro Castillo, quien recientemente dejó la presidencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Por su parte, la Sala de Responsabilidad Juvenil continuará bajo el cargo del magistrado Adolfo Cortés Veneroso.

Motivos de la reestructuración

La presidenta del TSJ explicó que la reforma judicial y la llegada de nuevas magistraturas obligan a una reorganización interna. Actualmente, el Tribunal funciona con ocho Salas colegiadas, una Sala unitaria y la Presidencia, que suman 26 magistraturas.

Con la creación del Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración, en sustitución del Consejo de la Judicatura, se generó un desajuste: quedaron 8 vacantes frente a 11 nuevos integrantes electos, además de la reubicación de magistrados provenientes del Consejo y la Visitaduría. Esto elevó el número total a 29 magistraturas, de las cuales tres quedaron sin adscripción.

Ajustes en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje

La reforma también modificó la composición del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que pasó de cuatro a tres magistraturas. Esto hizo necesario crear una Sala Auxiliar Transitoria en materia Laboral, con el fin de mantener la operatividad del órgano.

Fundamentación legal y objetivos

La solución se basó en el artículo Cuarto Transitorio de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que faculta al Pleno del TSJ para adoptar medidas administrativas y de adscripción durante el periodo de transición.

El objetivo es evitar interrupciones en la impartición de justicia, garantizar la resolución de asuntos en segunda instancia y mantener la productividad del Poder Judicial sin generar mayores costos.

Alcances de las Salas Transitorias

Estas salas tendrán dos características principales:

Competencia limitada únicamente a los asuntos que conocen las Salas Unitarias en cada materia.

No integrarán el Pleno del TSJ, cuya participación queda reservada a las presidencias de Salas Colegiadas.

Con estas medidas, el Poder Judicial de Veracruz busca asegurar una transición ordenada y la continuidad en el servicio de justicia.