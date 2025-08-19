OPLE expide nueva constancia a Rosalba Hernández como presidenta del TSJE

agosto 19, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz expidió una nueva constancia de mayoría en la que reconoce a Rosalba Hernández Hernández como la candidata más votada para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), en cumplimiento a una sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).

Durante la sesión nocturna de este martes 19 de agosto, el consejo general del OPLE modificó el acuerdo emitido el 30 de junio, cuando se realizó el cómputo estatal de la elección extraordinaria del Poder Judicial. En ese ejercicio se eligieron a 98 personas juzgadoras, de las cuales 15 corresponden a magistraturas del TSJE.

La consejera presidenta Marisol Delgadillo Morales explicó que, tras la resolución del TEV, se precisó que la candidata con mayor número de votos fue Rosalba Hernández, quien contabilizó 276 mil 926 sufragios en la jornada del 1 de junio.

“Se declara que, siendo la candidata más votada, Hernández Hernández Rosalba será la próxima presidenta del TSJE por un periodo de dos años”, señaló Delgadillo Morales.

El sábado 16 de agosto, el TEV ordenó al OPLE emitir, en un plazo máximo de 72 horas, una nueva constancia a favor de Rosalba Hernández. Los magistrados locales argumentaron que el documento entregado originalmente presentaba inconsistencias y debía rectificarse.

De esta forma, el órgano jurisdiccional confirmó que Hernández Hernández, especialista en materia constitucional, será la presidenta del TSJE por el periodo que establece la reforma judicial.

Tras la elección extraordinaria del 1 de junio circularon versiones que apuntaban a que Luz María López Aburto, electa como magistrada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA), asumiría la presidencia del Poder Judicial.

No obstante, los artículos transitorios de la reforma constitucional precisan que la presidencia debe recaer en la persona más votada entre las 15 magistraturas del TSJE, descartando a quienes integren órganos distintos como el TCA, que es autónomo.

La definición del TEV y la rectificación del OPLE ponen fin a la incertidumbre generada tras los cómputos estatales. La elección del Poder Judicial, inédita en Veracruz, fue producto de la reforma que abrió la renovación de magistraturas y jueces mediante el voto ciudadano.

Con este fallo, Rosalba Hernández se convierte en la primera presidenta electa del TSJE bajo este nuevo modelo, y tendrá el reto de consolidar la legitimidad de un Poder Judicial electo en las urnas, además de garantizar independencia y eficiencia en la impartición de justicia durante un periodo limitado de dos años.