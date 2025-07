La presidencia del TSJE le corresponde a Rosalba Hernández: Tanya Carola

julio 3, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Tanya Carola Viveros Cházaro reconoció que la reforma a la Constitución de Veracruz, que regula la elección de magistradas, magistrados, juezas y jueces en Veracruz, tiene algunos vacíos legales.

Esos vacíos daban cabida a la interpretación, lo que podrían generó un conflicto para definir quién será la próxima presidenta del Tribunal Superior de Justicia, pues se ha mencionado que el cargo lo podría ocupar Rosalba Hernández, electa como magistrada constitucional o Luz María López Aburto, magistrada electa del Tribunal de Conciliación y Arbitraje

“Ósea, pues este fue nuestro primer proceso, sabíamos que se podían encontrar algunas fallas que nos toca corregir”, dijo en entrevista.

Adelantó que deberán hacer cambios legales para ser más precisos en distintos renglones, entre ellos qué instancia deberá decidir quién será la presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

“Desde luego que sí tenemos que ser más puntuales, esto nos brota un tema (…) pero nada que no se pueda resolver, era importante llevar a cabo este proceso y más importante decir aquí no salió bien, aquí faltó y aquí no está claro”, dijo.

Justificó las lagunas legales, al afirmar que en procesos electorales se trata de ensayo y error, por lo que se deben llevar a cabo ajustes.

Al respecto, la diputada local reconoció que ambas magistradas electas tienen cierta razón, porque la ley dice que el más votado será el presidente del TSJE, no obstante, aclaró que corresponde a Rosalba Hernández la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, porque aplicó para un espacio dentro de dicho tribunal-.

La legisladora argumentó que Luz María López Aburto compitió para otro tribunal, que es el de Conciliación y Arbitraje, que es un órgano autónomo, por lo que no tendría cabida en el TSJE.

Consideró que, aunque las reformas no lo establecen, al tratarse de una elección local corresponde al Organismo Público Local Electoral (OPLE), definir al ganador, y al Tribunal Electoral dirimir las quejas por la disputa.

“Porque lo más seguro es que quien va a presidir es quien tuvo la segunda votación, y eso nos plantea varias cuestiones”.