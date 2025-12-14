PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM INAUGURA CENTRO LIBRE PARA MUJERES EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

diciembre 14, 2025

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 13 de diciembre de 2025.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró un Centro LIBRE en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que se otorgarán gratuitamente asesorías legales, atención psicológica y talleres de todo tipo de actividades porque las mujeres pueden ser lo que quieran ser.

“Por eso les llamamos Centros LIBRE, porque es tiempo de mujeres sin violencia y también de libertad. Es tiempo de libertad y es tiempo también de amor, por eso estos Centros LIBRE, la Cartilla, las Tejedoras y además estamos haciendo muchas otras cosas”, resaltó.

Recordó que además de estos espacios, el Gobierno de México ha distribuido más de 25 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres; se conformó la Red de Mujeres Tejedoras de la Patria y más de 3 millones de mujeres de 60 a 64 años ya cuentan con su Pensión Mujeres Bienestar.

Agregó que se reformó el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, por lo que se establecieron 32 fechas emblemáticas en el calendario cívico en el que se reconoce el papel transformador de las mujeres en la historia de México y destacó personajes como Josefa Ortiz, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Manuela Medina.

Anunció que el Gobierno de México declarará 2026 como el año de Margarita Maza, quien más allá de ser esposa de Benito Juárez, fue clave en la historia de México. Además de que en diciembre se develarán seis esculturas de mujeres indígenas en el Paseo de las Heroínas en Reforma: Tz’ak-b’u Aha, conocida como “la Reina Roja”; Tecuichpo-Ixcaxochitzin (Flor Blanca- Flor del Señor Moctezuma); la Señora 6 Mono (Señora mixteca de Huachino); Xiuhtzatzin (Flor de la tierrita tolteca); Eréndira, defensora purépecha; y Malintzin, señora de la palabra, la lengua, la traductora.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, destacó que este Centro LIBRE es el segundo que se abre en Ciudad Juárez de los 17 que hay en el estado para atender la violencia familiar a petición de las mujeres de la región.