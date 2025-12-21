PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM CONCLUYE EXITOSA GIRA POR QUERÉTARO Y EDOMEX PARA SUPERVISAR AVANCES DE PROYECTOS DE ENERGÍA Y MOVILIDAD

diciembre 21, 2025

Del viernes 19 al domingo 21 de diciembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó una exitosa gira este fin de semana por el Estado de México y Querétaro, donde destacó la inauguración de la Central Ciclo Combinado (CCC) El Sauz II “Josefa Ortíz Téllez Girón”.

En su recorrido realizó la supervisión de obra del tren México-Querétaro que beneficiará a 10 millones de personas, así como el Tren Suburbano Lechería-AIFA, que iniciará operaciones el primer trimestre de 2026.

Así mismo, en el Estado de México, realizó la entrega de cuatro trenes de pavimentación como parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México; mientras que en Querétaro, entregó tarjetas de la Beca Universal “Benito Juárez” y supervisó el 90 por ciento de avance en la construcción de un nuevo bachillerato.