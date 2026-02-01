PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ANUNCIA ENVÍO DE AYUDA HUMANITARIA A CUBA

febrero 1, 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará ayuda humanitaria a Cuba con enseres fundamentales; reiteró que en su conversación con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no abordó el tema del envío de petróleo a la isla.

“Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba, es una ayuda que va a ser la Secretaría de Marina, de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias, pero estamos haciendo ya todos los trabajos para enviar ya ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano de otros enseres, de otros insumos fundamentales, eso es importante».

«Como lo dije el otro día en la conferencia de prensa, no hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba y en la tarde se pusieron los aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla, entonces estamos buscando por todas las vía diplomáticas porque, como hemos dicho, es un tema de ayuda humanitaria fundamental para la isla, pero mientras tanto vamos a enviar otros productos que son indispensables para el pueblo cubano”, puntualizó.