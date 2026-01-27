Por elección extraordinaria municipal, se suspenderán en marzo entregas de programas sociales bienestar en Tamiahua

Por elección extraordinaria municipal, se suspenderán en marzo entregas de programas sociales bienestar en Tamiahua

enero 27, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- A partir del mes de marzo se suspenderá la entrega de apoyos sociales federales en el municipio de Tamiahua, derivado de la veda electoral por el proceso extraordinario para la elección de presidente municipal.

Así lo dio a conocer el delegado en Veracruz de los Programas para el Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín, quien afirmó que se busca evitar el uso político de estos apoyos a la población.

La medida busca asegurar condiciones de equidad y transparencia durante la eventual contienda electoral, aunque los beneficios establecidos en la Constitución, como las pensiones para adultos mayores, continuarán entregándose de manera normal.

“Los programas que pudieran prestarse a malas interpretaciones o ser utilizados como ventaja política se van a pausar, es una acción responsable para que la elección sea limpia”, dijo el delegado.

Hay que recordar que el Organismo Público Local Electoral llevara a cabo la elección extraordinaria en Tamiahua, municipio ubicado en el norte de la entidad para renovación de la alcaldía

Lo anterior, luego de que se declarará nula la elección del pasado 2025, por violación a los topes de campaña de parte de la aspirante del Partido Verde, Citlalic Medellín .

INICIA CREDENCIALIZACIÓN DE SALUD UNIVERSAL

Por otra parte, el delegado de Bienestar dio a conocer que la Llamada credencialización de salud universal comenzará el 2 de marzo en Veracruz la cual cubrirá a los más 8 millones de habitantes del estado, incluidos aquellos con afiliación a IMSS, ISSSTE, Pemex u otras instituciones de salud.

Este programa busca garantizar atención médica a toda la población sin que nadie quede fuera, el proceso de credencialización será presencial y se realizará en módulos distribuidos en las cabeceras municipales, la asignación se organizará por orden alfabético y la información sobre los lugares y fechas se dará con anticipación.