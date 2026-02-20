Rechaza Sheinbaum carácter “asistencialista” de programas sociales

febrero 20, 2026

Carlos Guzmán | Enviado, Irapuato, Guanajuato.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los programas sociales del Gobierno de México no son asistencialistas, sino derechos constitucionales que garantizan bienestar y forman parte de un modelo de desarrollo con justicia social.

Durante su mensaje en Guanajuato, la mandataria subrayó que la pensión para personas adultas mayores no es un apoyo discrecional, sino un derecho establecido en la Constitución.

“No consideramos apoyos asistencialistas los programas de bienestar, son derechos”, enfatizó.

Recordó que la pensión para quienes cumplen 65 años está respaldada en la Carta Magna y tiene como objetivo asegurar un ingreso básico que permita a las y los adultos mayores vivir con dignidad.

Destacó que otros programas sociales también fueron inscritos en la Constitución, lo que les otorga permanencia y obligatoriedad para el Estado, al convertirse en obligaciones legales y no en medidas temporales o clientelares.

Sheinbaum sostuvo que los apoyos directos representan un cambio en la política social al reconocer derechos y no otorgar dádivas. Además, vinculó esta estrategia con la política de seguridad, al señalar que atender las causas de la violencia implica garantizar acceso a educación, salud y empleo para los jóvenes.

Reiteró la política de “cero impunidad” y el fortalecimiento de las instituciones, incluida la Guardia Nacional, en coordinación con el gobierno estatal.

Finalmente, indicó que el desarrollo social se complementa con inversión pública en infraestructura, como hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social y proyectos de movilidad, con el objetivo de generar empleo y dinamizar la economía regional.