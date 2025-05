Poder judicial está colapsado en Veracruz: Carlos Soto

mayo 6, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Luis Carlos Soto Rodríguez, candidato a magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, indicó que entre las principales solicitudes que realiza la ciudadanía se encuentran eliminar la corrupción, agilizar las sentencias y acercar la justicia.

En entrevista, el abogado indicó que es inaceptable que las madres solteras que exigen el pago de una pensión alimenticia, en la mayoría de los casos donde los montos son muy bajos, tengan que pagar al encargado de la mesa cierta cantidad de dinero para concluir el trámite.

“Eliminar el exceso de corrupción, que es algo que lamentablemente a la persona que va por una pensión alimenticia pequeñita y que le pidan en la mesa 300 pesos, cuando a veces es lo de toda la semana de la pensión que le tienen que dar. Eso es sumamente lamentable”, expresó.

Además, indicó que el rezago en sentencias es significativo y, por ello, es necesario mejorar los procesos del sistema judicial en el estado de Veracruz, para garantizar la justicia.

“El segundo y claro, sentencias rápidas. O sea, no puede ser que yo conozco asuntos que tienen 20 años en los tribunales y no los hayan resuelto. 20 años teniendo dudas sobre qué va a pasar con su patrimonio”.

Carlos Soto también destacó la importancia de que las sentencias sean de fácil acceso para las ciudadanas y ciudadanos, pues actualmente resultan ilegibles para ellos.

“Y la tercera (inquietud de la ciudadanía), entender qué está pasando, que te abran la puerta, que te expliquen, porque actualmente las sentencias del Poder Judicial del Estado son ilegibles. 300 páginas de puras transcripciones y que alguien también, que llegue alguien que nunca ha escrito sentencias, pues no va a resolver el problema”, agregó.

Soto Rodríguez tiene amplia experiencia en el ámbito judicial con más de 500 sentencias y además cuenta con dos maestrías que le han otorgado los conocimientos para desempeñarse de manera positiva.

“Entonces, creo que sí es la labor de todos hacer que esto que no funciona, funcione. Y pensar que van a llegar las mismas personas que han estado 20 años en el Poder Judicial del Estado a cambiarlo, es incongruente. Porque si no hicieron algo en 20 años, estando en el Poder Judicial del Estado, ahora que se someten al escrutinio público y les dicen y nos dicen y nos venden en campaña que van a transformarlo y que van a resolver ahora sí rápido y que van a abrir las puertas del juzgado, pues es incongruente porque ya nos demostraron 20 años que no lo han hecho”.

Luis Carlos Soto Rodríguez aparecerá en la boleta color rosa y los interesados pueden identificarlo con el número 42.