Plan Tajín: más de mil elementos para rescate y atención a familias damnificadas

octubre 13, 2025

Poza Rica, Ver., lunes 13 de octubre de 2025.- El Gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informa que, en el marco del Plan Tajín, se reforzaron las acciones de apoyo y auxilio a la población afectada por la vaguada y la depresión tropical 90E en los municipios del norte del estado.

La dependencia desplegó mil diez elementos, 49 unidades terrestres y cuatro marítimas, quienes han brindado apoyo directo a la población, rescatando a 774 personas, mientras que 2 mil 250 han sido albergadas temporalmente en refugios habilitados.

Asimismo, se ha participado en la limpieza y desazolve de 395 viviendas y comercios, y, a través de las cocinas móviles, se han servido 2 mil 295 raciones de alimentos calientes a la población damnificada.

Entre las labores de limpieza realizadas, se apoyó en la avenida de la Rivera, en el municipio de Gutiérrez Zamora, debido a la afectación provocada por la crecida del río Tecolutla, contribuyendo a la recuperación de espacios públicos y al restablecimiento de la movilidad en la zona.

El Plan Tajín se suma a las acciones del Plan DN-III-E, el Plan Marina para garantizar una respuesta coordinada y efectiva ante la emergencia en todo el estado.