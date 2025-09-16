Piden reparar alcantarilla rota de la avenida Américas

septiembre 16, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Vecinos de la avenida Américas hicieron un llamado para reparar una alcantarilla que se ubica en la esquina con la calle Callejón del Obispo puesto que representa un riesgo par la población.

Dijeron que es peligroso para los automovilistas pero también para quien camina por ahí.

«Es peligroso y yo creo que sí es necesario que tomen seguridad ahí porque en cualquier momento se puede ir un carro o uno».

Señaló que esta calle es muy transitada por lo que podría provocar accidentes e incluso fracturas para quien camina por ahí.