Piden devolver pertenencias sustraídas de víctimas del camionazo en Zontecomatlán

diciembre 29, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. En medio del luto que embarga a la región de Zontecomatlán tras el trágico accidente del pasado 24 de diciembre, donde murieron 10 pasajeros, una nueva herida se abre para las familias de las víctimas.

Autoridades municipales y deudos de los fallecidos exigieron la devolución de objetos personales que, presuntamente, fueron sustraídos del lugar del siniestro mientras se realizaban las labores de rescate.

Familiares de los pasajeros del autobús de la línea Conexión denunciaron que diversas pertenencias de sus seres queridos desaparecieron de la escena.

Para los afectados, estos objetos, que van desde identificaciones hasta artículos personales, carecen de un valor comercial significativo para otros, pero representan un consuelo emocional incalculable en el proceso de duelo que enfrentan.

A través de un comunicado conjunto, se exhortó de manera respetuosa a quienes tengan en su poder dichos artículos a que los entreguen en las instalaciones del Ayuntamiento de Zontecomatlán.

Las autoridades municipales aseguraron que el recinto servirá como punto de resguardo seguro para garantizar que cada objeto sea devuelto íntegramente a sus legítimos propietarios sin represalias.

“Pedimos amablemente que las devuelvan; hay familiares que no logran encontrar los recuerdos finales de sus seres queridos”, expresa parte del mensaje que ha comenzado a viralizarse en redes sociales.

El llamado apela directamente a la solidaridad de la Huasteca veracruzana, subrayando que este acto de honestidad sería un gesto de profunda humanidad frente a una de las navidades más dolorosas que ha vivido el municipio.