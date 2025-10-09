Gene Simmons de KISS sufre accidente tras desmayarse al volante

octubre 9, 2025

El legendario Gene Simmons, bajista y cofundador de la banda Kiss, fue hospitalizado tras sufrir un accidente automovilístico en la Pacific Coast Highway de Malibú, California. El incidente ocurrió el martes cuando el artista de 76 años sufrió un desmayo repentino al volante, perdió el control del vehículo y colisionó contra un automóvil estacionado.

De acuerdo con reportes del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, Simmons explicó a las autoridades que “de repente” se desmayó, lo que provocó que su vehículo cruzara varios carriles antes del impacto.

Testigos del accidente alertaron a los servicios de emergencia, quienes trasladaron al músico a un centro médico para su evaluación. Afortunadamente, el saldo del incidente no dejó heridos graves.

Tras ser sometido a exámenes médicos de rutina, Simmons recibió el alta hospitalaria y actualmente se recupera en su residencia. Su representante confirmó a la revista People que “Gene está bien y ya volvió al trabajo”, indicando que el artista ha reanudado sus actividades sin mayores complicaciones.

Shanon Tweed, esposa del músico, reveló en una entrevista con NBC4 que los médicos recientemente modificaron los medicamentos de Simmons, sugiriendo que este cambio podría estar relacionado con el episodio de desmayo, aunque esta posibilidad aún no ha sido confirmada.

Simmons, apodado “The Demon” durante su carrera con Kiss, sigue siendo una figura activa en la industria musical tras el retiro de las presentaciones en vivo de la banda en 2023. El accidente generó preocupación entre sus seguidores, quienes le desearon una pronta recuperación en redes sociales.