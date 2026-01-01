Muere motociclista tras derrapar en el puente de Lázaro Cárdenas

enero 1, 2026

Redacción/Xalapa. Durante los primeros minutos de este 2026 se registró un fatal accidente en la ciudad de Xalapa, donde un motociclista perdió la vida.

De acuerdo con versiones preliminares, el conductor circulaba a exceso de velocidad y, al llegar al puente Miguel Alemán, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, perdió el control de su unidad, derrapando y saliendo proyectado contra una luminaria.

Debido al fuerte impacto, el motociclista se estrelló contra un poste de luz, perdiendo la vida de manera instantánea.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Ministerial y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.