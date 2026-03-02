Conductora se da a la fuga tras percance vial en Xalapa

marzo 2, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. En medio del caos vial generado por el bloqueo en la avenida Américas en la ciudad de Xalapa, se registró un incidente de tránsito en la intersección con la calle Hernán Cortés, donde una conductora impactó otro vehículo, actuó prepotente y después se dio a la fuga.

Una conductora, apodada por testigos como #LadyQuieroSalir, chocó contra un vehículo particular y huyó del lugar tras negarse a asumir la responsabilidad, sin dialogar con la parte afectada.

De acuerdo con el testimonio del señor Gregorio García, el accidente ocurrió cuando ambos vehículos intentaban avanzar en la zona de conflicto vial.

Don Gregorio relató que él se encontraba estático respetando el esquema de paso «uno por uno» para librar la zona del bloqueo, cuando la conductora de una camioneta color plata intentó ganarle el paso.

«La señora se avienta queriendo ganar el uno por uno que estamos respetando… me empieza a ofender, yo me quedo parado, se empieza a mover y es cuando me impacta», detalló el afectado.

Tras el impacto en la fascia izquierda del vehículo gris, la mujer descendió de su unidad visiblemente molesta. Según Gregorio García, la conductora lanzó comentarios despectivos, afirmando que «ella sí sabía manejar» y que los demás no.

Al ser informada de que se llamaría a las autoridades de Tránsito del Estado, la mujer decidió retirarse del sitio sin esperar el peritaje.

“Dijo que hiciera lo que quisiera y se dio a la fuga», señaló Gregorio García, quien pidió la intervención de las autoridades.

El afectado confirmó que procederá legalmente ante la Fiscalía General del Estado, ya que cuenta con los datos de la unidad, así como fotografías de los hechos y el testimonio de los presentes.

«Muchas personas creen que pueden cometer un daño y darse a la fuga, pero al hacerlo solo agravas la situación. Cuando no tienes la culpa, esperas a las autoridades», sentenció Gregorio García.

Se espera que en las próximas horas se formalice la denuncia por daños materiales. El caso ha generado indignación entre los xalapeños, quienes critican la falta de civilidad en momentos de alta tensión vial en la capital.