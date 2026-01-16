Autobús cae a barranco en El Naranjal; reportan varios heridos

enero 16, 2026

Redacción/Xalapa. Esta mañana se reportó que un autobús de pasajeros cayó a un barranco en el tramo carretero de El Naranjal a Nexca, en el punto conocido como El Banco, perteneciente al municipio de Naranjal, Veracruz.

De acuerdo con información confirmada por Cruz Roja Córdoba, el accidente ocurrió en la comunidad de Xochitla, al sitio acudieron un par de unidades, las cuales realizaron el traslado de tres personas lesionadas al Hospital General.

Posteriormente, se confirmó el traslado de un cuarto lesionado, clasificado como prioridad secundaria. La mayoría de los pasajeros logró salir por sus propios medios, sin que hasta el momento se tenga precisión sobre si acudieron a algún hospital o regresaron a sus comunidades.

En la zona permanecen dos ambulancias, mientras paramédicos valoran a alrededor de 10 personas con lesiones leves. Autoridades y cuerpos de emergencia continúan en el lugar brindando atención y realizando las diligencias correspondientes.