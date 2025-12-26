Empresa transportista elude responsabilidad tras volcadura de autobús en Zontecomatlán, denuncian

diciembre 26, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Familiares de las personas fallecidas en la volcadura de un autobús del Grupo Estrella Blanca denunciaron que la empresa no ha asumido plenamente su responsabilidad económica tras el fatal siniestro ocurrido en la carretera hacia Chicontepec, donde murieron nueve adultos, un menor de edad y 32 personas resultaron lesionadas.

A pesar de que la línea de transporte proporcionó los servicios funerarios básicos y los féretros, los deudos señalaron que la compañía se ha negado a cubrir procesos esenciales como el embalsamamiento de los cuerpos.

Esta omisión obligó a las familias, que ya enfrentan el dolor de la pérdida, a solventar los costos adicionales por su cuenta en medio de lo que calificaron como un desorden administrativo por parte de la aseguradora y la empresa.

La situación se torna aún más crítica con la actualización del saldo de víctimas. Aunque inicialmente se reportaron ocho fallecimientos, el jueves se confirmó que el número de muertes ascendió a diez personas, entre las que se encuentran hombres, mujeres y al menos un menor de edad.

Mientras tanto, 19 pasajeros permanecen bajo observación médica en hospitales de Chicontepec y Huayacocotla, donde se reporta un estado de salud reservado para varios de ellos.

El accidente ocurrió la tarde del miércoles 24 de diciembre cuando el autobús de la línea Conexión, que provenía de la Ciudad de México, se salió de la cinta asfáltica al ingresar a la zona serrana y cayó a un barranco de profundidad considerable.

Este suceso ha enlutado a diversas comunidades del norte de Veracruz, cuyos habitantes ahora exigen que la empresa responda conforme a la ley por los daños causados y los gastos médicos y funerarios que continúan acumulándose.